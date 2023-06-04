Dev derbide ilk yarı bitti
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, kendi evinde Fenerbahçe ile karşı kaşıya geliyor.
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, sezonun kapanış maçında kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta Ankaragücü deplasmanında ilan eden Galatasaray, ligde ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.
Canlı Skor:
Galatasaray: 1
Fenerbahçe: 0
İlk 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Torreira, Zaniolo, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, Rossi, Valencia, Batshuayi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
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