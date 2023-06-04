AjansHaber.com.tr Spor Dev derbide ilk yarı bitti

Dev derbide ilk yarı bitti

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray, kendi evinde Fenerbahçe ile karşı kaşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, sezonun kapanış maçında kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor.

Şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta Ankaragücü deplasmanında ilan eden Galatasaray, ligde ikincilik mücadelesi veren Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.

Canlı Skor:

Galatasaray: 1

Fenerbahçe: 0

İlk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Torreira, Zaniolo, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, Rossi, Valencia, Batshuayi

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Ali Koç'tan flaş istifa cevabı!
Rekor bonservis! İlk resmi teklif yapıldı!
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike!
Galatasaray'dan yılın transferi!
Süper Lig'de 37.hafta maçları yarın başlıyor!
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın davetine ret!
İtalyanlar duyurdu! Jesus'un yerine gelecek isim!