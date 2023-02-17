Dev bankanın CEO'sundan haber alınamıyor
Çin'in en önemli yatırım bankalarından China Renaissance'ın kurucusu Bao Fan'dan haber alınamadığı bildirildi
China Renaissance Holdings'in yapmış olduğu açıklamada bankanın CEO'su Bao Fan'dan haber alınamadığı bildirildi.
Şirket, Bao'nun ortadan kaybolmasının şirketin işleriyle alakalı olup olmadığının bilinmediğini açıkladı.
China Renaissance Holdings, Bao Fan'ın ne kadar süredir kayıp olduğuna dair açıklamada bulunmadı.
Şirketin, Bao Fan'a ulaşılamadığı açıklamasını yapması sonrası şirketin hisselerinde düşüşe geçtiğini açıkladı.
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