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Dev bankanın CEO'sundan haber alınamıyor

Çin'in en önemli yatırım bankalarından China Renaissance'ın kurucusu Bao Fan'dan haber alınamadığı bildirildi

China Renaissance Holdings'in yapmış olduğu açıklamada bankanın CEO'su Bao Fan'dan haber alınamadığı bildirildi.

Şirket, Bao'nun ortadan kaybolmasının şirketin işleriyle alakalı olup olmadığının bilinmediğini açıkladı.

China Renaissance Holdings, Bao Fan'ın ne kadar süredir kayıp olduğuna dair açıklamada bulunmadı.

Şirketin, Bao Fan'a ulaşılamadığı açıklamasını yapması sonrası şirketin hisselerinde düşüşe geçtiğini açıkladı.

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