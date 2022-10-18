Detur resmen iflas etti

Şirket yetkilileri Resmi Linkedin profilinde de bulunan www.detur.se adresli web sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile iflas ettiğini duyurdu.

Duyuruda özetle şöyle denildi::

Sektörün ve şirketin karşılaştığı zorluklar nedeniyle, daha önce 2022'nin geri kalanında seyahatlerin durdurulması, organizasyonel değişikliklerin uygulanması ve yeni sermaye eklenmesi, alternatif olarak gerekli koşullara sahip yeni sahiplerin getirilmesi ve operasyonların yeniden başlatılması kararı alındı.

Seyahat endüstrisi için dönüş yolu, tahmin edilenden daha uzun ve daha zor oldu. Güneş tatilleri piyasası daha önce değerlendirildiği gibi toparlanmıyor. Pandemi sonrası gölge gerçekten kalkmadı, Ukrayna'daki savaş seyahat etme arzusunu etkiledi ve seyahat etmek isteyen veya seyahat edebilen daha az insan oldu. Bu, müşteri tabanını küçülttü ve aynı zamanda seyahat için pazar fiyatlarını yüksek sezonda bile düşük bir seviyeye itti.

Havacılık yakıtı maliyetlerinin artması ve tahmin edilmesi zor olan operasyonel maliyetler, şirketi öyle bir konuma sokmuştur ki, yönetim, yeniden yapılanma, sermayenin yeniden yapılandırılması veya alternatif olarak satış ile çalışmalara devam edilmesinin artık mantıklı olmadığını ve ne yazık ki bunu yapmak zorunda kaldığını belirtmek zorunda kalmıştır. Detur'un iflasa zorlandığını duyurdu.

Seyahatlerini iptal eden yolcular için, banka veya kredi kartı ile ödeme yapmışlarsa, ödedikleri tutarın geri ödenmesi, genellikle en hızlı işlem süresine sahip daha kısa bir rota olan amir banka ile tutara itiraz edilerek yapılabilir. .

Ayrıca Kammarkollegiet aracılığıyla veya iflas mütevelli heyetine taleplerini sunarak ve genellikle daha uzun olan işlem ve işlem sürelerini bekleyerek seyahat garantisinden geri ödeme talep edebilirler.

Bu kararı vermek zorunda kalmak ağır ve zor oldu ve bunun neden olduğu rahatsızlıktan dolayı gerçekten üzgünüz. Sadece uzun zamandır beklenen bir güneş yolculuğuna rezervasyon yaptıran müşterilerimiz için değil, aynı zamanda Detur için çok çalışan ve şimdi belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olan tüm paydaşlarımız için.