Destici, "Türk demokrasisi, siyasi tarihi adına üzücü bir durum"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici katıldığı "Seçim 2023" canlı yayın programında açıklamalarda bulundu.

Destici'nin açıklamalarından satır başları:

Muharrem İnce’nin istifası

Öncelikle üzücü durum. Türk demokrasi ve siyasi tarihi adına üzücü bir durum. Siyasi tarihimize bir leke olarak geçecek. Muharrem İnce'yi bu açıklamayı yapmak zorunda bırakanlar maalesef kumpas, kaset, şantaj bütün bunlar konuşuluyor. Sayın Muharrem İnce çok iddialı bir adaydı. Bir ara oyları yüzde 10'lara çıkmıştı. Çekilmeyeceğini; hatta ikinci turu hedeflediğini açık ve net söylüyordu. Karşımızda öyle bir ittifak var ki, maalesef bu ittifak seçimi alabilmek için her türlü yolu deniyor, hiçbir etik kuralı tanımıyor. Muharrem İnce 'seçimden sonra senin yüzünden kaybettik suçlaması ile muhatap olmamak için çekiliyorum'. Bu yapabileceği açıklamaydı. Müthiş bir baskı vardı üzerinde. Bu tek parti döneminin hortlamış hali. Her türlü zorlama yapıldı, Muharrem İnce bunları kabul etmeyince maalesef Millet İttifakı ve CHP'nin etrafında kümelenmiş olan çevreler ellerinde ne kadar koz varsa Kılıçdaroğlu'nun kazanması için harcıyorlar. Seçimin üzerine bana göre bir gölge düşmüştür.

Ayrıntılar geliyor...