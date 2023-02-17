AjansHaber.com.tr Gündem Depremzedelerden abonelik ücreti talep edilmeyecek

Depremzedelerden abonelik ücreti talep edilmeyecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) depremden etkilenen vatandaşların elektrik ve doğal gaz aboneliklerinde OHAL süresi boyunca abonelik ücreti ödememesine karar verdi.

EPDK'nın kararına göre, depremzedeler, afet bölgesinde ya da başka bir bölgede, elektrik ve doğalgaz aboneliği yaptırırken alınan güvence bedelini ödememeyecek.

OHAL süresince geçerli olacak uygulama ile elektrikte 85 TL, doğalgazda ise 1430 TL’lik yeni abonelik ücreti ödenmeyecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yeni Çamoluk Otomotiv'den bağış açıklaması!
Yıkılan binalara ilişkin 5 şüpheli tutuklandı
Depremin 10. gününde gelen iki mucize!
Petrol fiyatlarında artış beklentisi!
''Türkiye Tek Yürek''te bağış rekoru kırıldı
Can kaybı artmaya devam ediyor!
Depremzedeye lütuf gibi sunulan bir tuhaf kampanya