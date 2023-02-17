Depremzedelerden abonelik ücreti talep edilmeyecek

EPDK'nın kararına göre, depremzedeler, afet bölgesinde ya da başka bir bölgede, elektrik ve doğalgaz aboneliği yaptırırken alınan güvence bedelini ödememeyecek.

OHAL süresince geçerli olacak uygulama ile elektrikte 85 TL, doğalgazda ise 1430 TL’lik yeni abonelik ücreti ödenmeyecek.