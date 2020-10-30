Depremin şiddetini en iyi anlatan görüntü

İzmir'in Seferhisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedildi. Deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkılırken vatandaşlar büyük panik yaşadı. 16,54 km derinlikte oluştuğu bildirilen depremde 1'e boğulma olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği, 152 yaralının olduğu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sosyal medyaya yansıyan bir görüntü ise depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Depreme yakalanan ve kapının eşiğine tutunan bir vatandaşın korku içinde Kelime-i Şehadet getirdiği ve salavat çektiği anlar, kameralara yansıdı.