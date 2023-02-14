Depremin 201. saatinde gelen mucize: 26 yaşındaki Mine kurtarıldı!

Kahramanmaraş'ta geçen hafta merkez üssü Pazarcık olan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından 10 ilde büyük yıkım meydana geldi. Depremin ardından 9. güne girilirken enkazdaki arama kurtarma ekipleri halen sürüyor. Bölgeden ise halen art arda mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

Kepçe operatörü fark etmiş

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 3 genç enkazdan sağ çıkarılırken bir güzel haber de Hatay'dan geldi. Enkaz altındaki Mine Akgül, depremin 202. saatinde sağ olarak kurtarıldı. 26 yaşındaki genç kadının, moloz yığınlarını kaldıran kepçe operatörünün dikkati sayesinde kurtulduğu öğrenildi.