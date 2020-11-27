Depremi hisseden kendini sokağa attı

Görüntülerde daha önce de depremin yaşandığı kentte vatandaşların korkudan sağa sola kaçıştıkları anlar yer aldı.

AFAD tarafından merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak açıklanan deprem, saat 11.27'de meydana geldi. Yerin 6.94 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.