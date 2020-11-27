AjansHaber.com.tr Gündem Depremi hisseden kendini sokağa attı

Depremi hisseden kendini sokağa attı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7'lik depreme ait ilk görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde daha önce de depremin yaşandığı kentte vatandaşların korkudan sağa sola kaçıştıkları anlar yer aldı.

AFAD tarafından merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak açıklanan deprem, saat 11.27'de meydana geldi. Yerin 6.94 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yazıcıoğlu cinayetiyle ilgili kritik gelişme
Akıncı Üssü davasında karar açıklandı
"Büyük depremler kapıda, hazır olun"
Dijital faşizme karşı birlikte mücadele etmeliyiz
Türkiye yaraya neşteri vuracak
"İlk kez tünelin ucuna bu kadar yaklaştık"
Washington yönetimine çağrıda bulundu