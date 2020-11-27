Depremi hisseden kendini sokağa attı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7'lik depreme ait ilk görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde daha önce de depremin yaşandığı kentte vatandaşların korkudan sağa sola kaçıştıkları anlar yer aldı.
AFAD tarafından merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak açıklanan deprem, saat 11.27'de meydana geldi. Yerin 6.94 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 27, 2020
Vatandaşlar tedbir maksatlı sokaklara döküldü!
🔹#Malatya'da meydana gelen 4.7 şiddetindeki depremin ardından görüntüler gelmeye devam ediyor.#deprem pic.twitter.com/Fg2OzYPq8c
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