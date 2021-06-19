AjansHaber.com.tr Gündem Depreme canlı yayında yakalandı!

Depreme canlı yayında yakalandı! İşte A Haber sunucusunun zor anları...

İstanbul'da meydana gelen 3.9'luk depreme A Haber sunucusu canlı yayında yakalandı. Saat başı haberlerini ekran başında aktaran A Haber sunucu sarsıntıyı ciddi anlamda hissetti. Bir süre duraksayan sunucu, kaldığı yerden devam etti. İşte o anlar...

İstanbul'da meydana gelen 3.9'luk deprem paniğe neden oldu.

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI

Saat 15.07'de merkez üssü Kartal olan korkutan bir deprem gerçekleşti. AFAD depremin şiddetini 3.9 olarak açıklarken, çok kısa süren depremin etkisi baya hissedildi. A Haber sunucusu da depreme canlı yayında yakalandı.

BİR SÜRE DURAKSADI

Saat başı haberlerini ekran başında aktaran A Haber sunucu sarsıntıyı ciddi anlamda hissetti. Bir süre duraksayan sunucu, kaldığı yerden devam etti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Depreme canlı yayında yakalandı!
"Teröristlerin tüm inlerine girildi"
Büyük depremi tetikler mi?
Berat Albayrak ve eşi nikah şahidi oldu
1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaşılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da
İstanbul'da 3,9'luk korkutan deprem!