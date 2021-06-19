Depreme canlı yayında yakalandı! İşte A Haber sunucusunun zor anları...

İstanbul'da meydana gelen 3.9'luk deprem paniğe neden oldu.

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI

Saat 15.07'de merkez üssü Kartal olan korkutan bir deprem gerçekleşti. AFAD depremin şiddetini 3.9 olarak açıklarken, çok kısa süren depremin etkisi baya hissedildi. A Haber sunucusu da depreme canlı yayında yakalandı.

BİR SÜRE DURAKSADI

Saat başı haberlerini ekran başında aktaran A Haber sunucu sarsıntıyı ciddi anlamda hissetti. Bir süre duraksayan sunucu, kaldığı yerden devam etti.