Depreme canlı yayında yakalandı! İşte A Haber sunucusunun zor anları...
İstanbul'da meydana gelen 3.9'luk depreme A Haber sunucusu canlı yayında yakalandı. Saat başı haberlerini ekran başında aktaran A Haber sunucu sarsıntıyı ciddi anlamda hissetti. Bir süre duraksayan sunucu, kaldığı yerden devam etti. İşte o anlar...
İstanbul'da meydana gelen 3.9'luk deprem paniğe neden oldu.
CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDI
Saat 15.07'de merkez üssü Kartal olan korkutan bir deprem gerçekleşti. AFAD depremin şiddetini 3.9 olarak açıklarken, çok kısa süren depremin etkisi baya hissedildi. A Haber sunucusu da depreme canlı yayında yakalandı.
BİR SÜRE DURAKSADI
Saat başı haberlerini ekran başında aktaran A Haber sunucu sarsıntıyı ciddi anlamda hissetti. Bir süre duraksayan sunucu, kaldığı yerden devam etti.
⚠️ AFAD verilerine göre, İstanbul'un Kartal ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir #deprem meydana geldi.— A Haber (@Ahaber) June 19, 2021
⚠️ Saat 15:07'de meydana gelen deprem, 7.06 km derinlikte gerçekleşti.
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