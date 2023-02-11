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Depremden etkilenen illerde işsizlik ve çalışma ödeneği 15 Şubat'ta ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden etkilenen illerde işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödeneği ödemelerinin 15 Şubat'ta yapılacağını bildirdi

Deprem bölgesinde, işsizlik ve yarım çalışma ödemesi 15 Şubat Çarşamba günü yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde, işsizlik ödeneği ve yarım çalışma ödemesinin 15 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.

 

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