Deprem sonrası AFAD'dan tsunami açıklaması
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremin ardından AFAD'dan tsunami iddiaları hakkında açıklama yapıldı.
10 ilimizde büyük yıkımlara neden olan tarihin en büyük depremlerini yaşarken tsunami konusunda da açıklama yapıldı.
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz'de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır.
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