Deprem provokasyonuna geçit yok

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız. Kırmızı ünlem işareti simgesi birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi. 25 şahıs için işlem başlatıldı 6 kişi gözaltında. Mühim olan İnsan olabilmek" paylaşımında bulundu.

İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız❗️@EmniyetGM birimlerimiz tarafından,

37 paylaşım tespit edildi

25 şahıs için işlem başlatıldı

6 kişi gözaltında.



Mühim olan İnsan olabilmek. — Muhterem İnce (@muhteremince) October 31, 2020