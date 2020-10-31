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Deprem provokasyonuna geçit yok

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir depremiyle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşım yapanların yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "İçindeki kini ve nefreti sosyal medyadan yaymaya devam edenler; Yazdıkça Yakalanacaksınız. Kırmızı ünlem işareti simgesi birimlerimiz tarafından, 37 paylaşım tespit edildi. 25 şahıs için işlem başlatıldı 6 kişi gözaltında. Mühim olan İnsan olabilmek" paylaşımında bulundu.

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