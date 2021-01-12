Denizli'de korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi de sarsıntıya ilişkin olarak son dakika bilgilendirme notu paylaştı. Kandilli, Denizli'de meydana gelen depremin 3.9 şiddetinde ve 1.9 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi henüz bulunmuyor.