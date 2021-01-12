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Denizli'de korkutan deprem!

Denizli ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, Denizli depreminin 09.30'da gerçekleştiğini bildirirken şiddetini 4.0 olarak duyurdu. AFAD ayrıca, Denizli depreminin merkez üssünün Pamukkale olduğunu bildirdi.

Kandilli Rasathanesi de sarsıntıya ilişkin olarak son dakika bilgilendirme notu paylaştı. Kandilli, Denizli'de meydana gelen depremin 3.9 şiddetinde ve 1.9 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi henüz bulunmuyor.

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