Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de fiili ve atışlı olarak icra edilecek DENİZKURDU-2021 Tatbikatı yarın başlayacak.

Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen basın bilgilendirme toplantısına, Mayın Filo Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, DENİZKURDU-2021 Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral Hasan Öztürk, Deniz Harp Merkezi Komutanı Deniz Albay Timur Yılmaz katıldı.

Tatbikat Direktörü Tuğamiral Payal, toplantıda yaptığı konuşmada, Deniz Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'nın 25 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edileceğini söyledi.

Tatbikatla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlı komutanlıkların sevk ve idare etkinliğinin denenmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin değerlendirilmesi, diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla müşterek çalışabilirlik usullerinin ve karşılıklı destekleme imkan kabiliyetlerinin denenerek Deniz Kuvvetleri unsurlarının eğitim seviyelerinin yükseltilmesinin hedeflendiğini aktaran Payal, "Yıllık tatbikat programı çerçevesinde operatif seviyede harekata hazırlık eğitimlerini Mavi Vatan 2021 Tatbikatı ile tamamlayan Türk Deniz Kuvvetleri, jenerik senaryoya istinaden stratejik seviyedeki DENİZKURDU-2021 Tatbikatını çok daha geniş katılımla icra edecektir." diye konuştu.

Payal, tüm denizlerde yüksek harekat temposu ile faaliyetlerine devam eden Deniz Kuvvetlerinin bu tatbikatla sahip olduğu yetenekleri deneme imkanı bulacağını anlatarak, şöyle devam etti:

"Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki 12 fırkateyn, 9 korvet, 18 hücumbot, 10 denizaltı, 11 mayın avlama gemisi, 16 karakol gemisi, 33 yardımcı sınıf gemi, 24 çıkarma gemisi, 11 uçak, 16 helikopter, 14 insansız hava aracı, SAT ve SAS görev timleri, ambifi deniz piyade birlikleri ve amfibi hücum timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından taarruz ve genel maksat helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından taarruz uçakları, havadan ihbar ve kontrol ve nakliye uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından arama kurtarma timi ve arama kurtarma helikopteri, Özel Kuvvetler Komutanlığından özel kuvvet timleri ve helikopterler, Sahil Güvenlik Komutanlığından arama kurtarma korveti, sahil güvenlik botları ve sahil güvenlik helikopterleri katılacaktır. Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetlerinden toplamda 132 suüstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak ve 28 helikopter ile 14 insansız hava aracı iştirak edecektir."

"Spesifik olarak belli bir silahın denenmesi planlanmadı"

Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Tatbikat Direktörü Tuğamiral Yalçın Payal, tatbikatın özellikle kriz yönetimi ve doğal afetlerle mücadele faaliyetleri süresince kamu ve kurum ve kuruluşlarının katılımıyla kurumlar arası eşgüdüm, usul ve esaslarının deneneceğini belirterek, bu kapsamda DENİZKURDU Tatbikatına Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklar bağlısı 10 kamu kurumu ve Türk Kızılayı iştirak edeceğini söyledi.

Yarın birlik ve gemilerin üs ve limanlardan hareketleriyle başlayacak olan tatbikatın, harekata hazırlık, serbest oyun ile liman ziyaretleri ve seçkin gözlemci günü olmak üzere 3 safha halinde icra edileceği bilgisini veren Payal, 25-27 Mayıs tarihleri arasındaki Harekata Hazırlık safhasında temel deniz harp nevilerine yönelik su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi, amfibi harekat, mayın harbi, elektronik harp, denizde denetim harekatı, denizaltıdan personel kurtarma eğitimleri ve fiili silah atışları, tatbikatın 28 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasındaki serbest oyun safhasında ise jenerik bir senaryoya dayalı şekilde kurgulanmış olan kriz yönetimine yönelik eğitimlerin icra edileceğini ifade etti.

Payal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gereğince gemilerin halkın ziyarete açılmayacak olmasına karşı tatbikatların önemli bir ananesi olarak tatbikata katılan 83 gemi tarafından 2-4 Haziran tarihleri arasında 22 limanın ziyaret edileceğini anlatarak, "Tatbikatın 5 Haziran tarihinde icra edilecek seçkin gözlemci gününde askeri ve mülki erkan ile Türkiye'de görev yapan yabancı ülke askeri ataşelerinin de katılımıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının yüksek harekata hazırlık seviyeleri sergilenecektir." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Payal, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz hak ve menfaatlerinin korunması maksadıyla verilecek her türlü görevi icra etmeye hazır ve kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

Bir gazetecinin "Bu tatbikatta yeni mühimmat veya yeni atış şekli olacak mı?" şeklindeki sorusu üzerine Payal, şöyle konuştu:

"DENİZKURDU serisi tatbikatlar genellikle stratejik seviyede tatbikatlar olup yeni tedarik edilmiş mühimmat veya silahların denenmesi asıl amaç olarak kapsanmıyor. Dolayısıyla biz yeni aldığımız silahları bu tatbikatlardan bağımsız olarak planladığımız faaliyetlerde deniyoruz. Bu tatbikat stratejik seviyede tüm imkan ve kabiliyetlerin, personel, materyal, teçhizat, doktrin, usuller olarak harbe hazırlık eğitimlerini gerçekleştirmek için yapılıyor. Spesifik olarak belli bir silahın denenmesi planlanmadı."

Yalçın Payal, tatbikat esnasında gemilere basın mensuplarının alınıp alınmayacağının sorulması üzerine, "Malum pandemi sürecinden geçiyoruz. Dolayısıyla Deniz Kuvvetleri de görevlerini aksatmadan yürütebilmek için ülke çapında alınan tedbirlerle uyumlu olarak hatta bazı yerlerde daha sıkı tedbirler alarak faaliyetlerini yürütmek durumunda. Bu nedenle birliklerimizin birlikte görev yapan personel dışındakilerle temasını minimize edecek şekilde tedbir almak durumunda kaldık ancak bu etkileşimi gerçeğe yakın yapabilmek için eldeki tüm teknik vasıtaları kullanmayı planlıyoruz." dedi.

Tatbikatta görev alacak personel sayısının sorulması üzerine Payal, DENİZKURDU-2021 Tatbikatı'nda yaklaşık 25 bin 500 civarında personelin görev alacağını kaydetti.

Basın toplantısının ardından Tatbikat Kontrol Merkezi'ni ziyaret eden Payal, gazetecilere, jenerik senaryoya göre icra edilecek tatbikatın Tatbikat Kontrol Merkezi'nden kontrol edileceğini söyledi.

Payal, 150 civarında personelin jenerik senaryonun oynatılması için burada görev yapacağını belirterek, "Tatbikat buradan kontrol edilecek, buradan kontrol edilecek senaryoya göre denizdeki birlik ve karargahlar tarafından sevk ve idare edilecek. Şu anda tatbikatta yer alan bütün unsurlarla gerçek zamanlı olarak iletişim teknik altyapısı en üst seviyede bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.