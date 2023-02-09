AjansHaber.com.tr Gündem Medbulk'tan deprem bölgesine akaryakıt bağışı

Denizcilik firması Medbulk'tan deprem bölgesine akaryakıt bağışı

Medbulk Grup Şirketleri, deprem bölgesi için 28 tanker akaryakıt bağışladı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi üyesi MED Grup'un firmaları Medbulk Denizcilik&Medtanker Denizcilik, deprem bölgesinin akaryakıt ihtiyacı için harekete geçti.

AFAD'a 28 tanker akaryakıt bağışı yapan firmanın, ilk 5 tankeri bölgeye hareket etti.

Diğer 23 tanker ise AFAD'ın ihtiyaç listesine göre belirlenen adreslere ulaştırılacak.

MED Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Bartın, zor günlerin birlik ve beraberlik içinde aşılacağına inandığını belirterek, "Gün dayanışma günü. Enkaz altındaki vatandaşlarımızla ilgili sevindirici haberler gelmesi için dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
45 saat sonra kurtarıldı
Charlie Hebdo'nun alçakça karikatürüne tepki yağdı
Küçük Berat, 55 saat sonra enkazdan çıkarıldı
10 ilde OHAL kararı!
Üniversitelerin açılışı ertelendi
Charlie Hebdo'dan alçakça paylaşım!
Hipotermi riski altındakilere nasıl yardım edilir?