Deniz otobüsünde kadına taciz

Deniz otobüsünde uyuyan kadını taciz eden kişi tutuklandı.

Olay, pazar günü, İstanbul Yenikapı'dan Bursa'ya yolcu taşınan deniz otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, deniz otobüsünün üst katında yolculuk eden Yusuf Yıldırım (50), yanında oturan G.Ş.'yi (33) uyuduğu sırada taciz etti.

Yıldırım, G.Ş.'nin uyanıp, paniklemesiyle alt kata indi. G.Ş. daha sonra tacizi anlatınca deniz otobüsünde bazı yolcular, alt kata inip Yıldırım'ı yakalayarak, özel güvenlik görevlilerine teslim etti.

G.Ş.'nin şikayeti üzerine rotası değiştirilen deniz otobüsü, Yalova'nın Armutlu ilçesindeki iskeleye yanaştı.

ÇOCUK İSTİSMARI SUÇUNDAN ARANIYORDU

Yusuf Yıldırım, ihbar üzerine iskelede bekleyen Armutlu İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplere teslim edildi. 'Çocuğa istismar' suçundan arandığı öğrenilen Yıldırım, ifadesinin ardından 'cinsel istismar' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarılan Yıldırım, Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

"BAŞINA GELECEKLERİ ANLAYINCA YANIMDAN KALKTI"

Polis ve savcılıkta ifade veren G.Ş., yanında oturan Yusuf Yıldırım'ın, kendisine elle temas ettiğini belirterek, "Bunun istem dışı olduğunu düşündüm daha sonra uyurken elini pantolonumun içine sokmaya çalıştığını fark ettim. Korktum, panik yaptım. Başına gelecekleri anlayınca yanımdan kalktı. Kendisinden şikayetçiyim" dedi.