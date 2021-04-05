'Deniz Aslanları' bildirisine pek çok amiralden yalanlama

104 emekli amiralin yayımladığı Montrö bildirisinin ardından, 1976-1984 yılları arasında Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu’nda eğitim alan ve kendilerine "Deniz Aslanları" diyen bir grubun da bildirisi basında yer aldı. Bildiride 46 imza yer aldı. Ancak bildiride imzacı olarak gösterilen çok sayıda isim imzacı olmadığını, adının bilgisi dışında metne eklendiğini duyurdu.

Evrensel gazetesinin haberine göre bildiriden haberdar olmadıklarını ve imzalamadıklarını belirten isimler şunlar: Kemal Egemen, Ergun Yolsever, Turgut İpek, Bayram Serdar Arduç, Ümit Metin, Hadi Başman, Mesut Özel, Doğan Çırakoğlu, İsmet Eren, Cüneyt Koşu, Semih Başman, Gürkan Pekesin, Cengiz Toker.

Cumhuriyet'in haberine göre imzacılar şu isimlerden oluşuyordu: 1976-1984 yılları arasında Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu’nda eğitim almış Deniz Aslanları.

Atilla İhsan GÜLER

Aydın OKTAYKAN

Aykut Uğur TUNCA

Bayram Serdar ARDUÇ

Bülent TARIM

Cem KAÇAR

Cengiz KESOĞLU

Cengiz TOKER

Cüneyt KOŞU

Doğan ÇIRAKOĞLU

Eren Güneş KAYAN

Ergun YOLSEVER

Ertuğrul PEKER

Fatih KAYAKUZGUN

Gürkan PEKESİN

Hadi BAŞMAN

Hakan KARA

Hür AKTAŞ

Hüseyin HANÇER

İbrahim ÜNÜBOL

İsmet EREN

Kemal EGEMEN

Kenan ÇELİK

Levent ÇAM

Levent KURTOĞLU

Levent KUTLAY

Maruf BABAOĞLU

Mert YANIK

Mesut ÖZEL

Muhittin ÜNER

Nizam KAHRAMAN

Orhun KURAN

Ömer Lütfi ÖZCAN

Ömer Lütfi YILMAZ

Selçuk GÖKER

Semih BAŞMAN

Süleyman BAYRAMOĞLU

Turgut İPEK

Ümit ARTAR

Ümit METİN

Vecihi KAYIBOĞLU

Yalçın TAŞPINAR

Yavuz Vural ATİLLA

Zafer ÇALIŞKAN"