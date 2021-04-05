'Deniz Aslanları' bildirisine pek çok amiralden yalanlama
Cumhuriyet gazetesinde emekli amirallerden sonra "Deniz Aslanları" adlı bir gruba ait olduğu belirtilen bir bildiri yayınlandı. Ancak söz konusu bildiride imzası bulunduğu iddia edilen pek çok amiral bildiriye imza atmadıklarını duyurdu.
104 emekli amiralin yayımladığı Montrö bildirisinin ardından, 1976-1984 yılları arasında Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu’nda eğitim alan ve kendilerine "Deniz Aslanları" diyen bir grubun da bildirisi basında yer aldı. Bildiride 46 imza yer aldı. Ancak bildiride imzacı olarak gösterilen çok sayıda isim imzacı olmadığını, adının bilgisi dışında metne eklendiğini duyurdu.
Evrensel gazetesinin haberine göre bildiriden haberdar olmadıklarını ve imzalamadıklarını belirten isimler şunlar: Kemal Egemen, Ergun Yolsever, Turgut İpek, Bayram Serdar Arduç, Ümit Metin, Hadi Başman, Mesut Özel, Doğan Çırakoğlu, İsmet Eren, Cüneyt Koşu, Semih Başman, Gürkan Pekesin, Cengiz Toker.
Cumhuriyet'in haberine göre imzacılar şu isimlerden oluşuyordu: 1976-1984 yılları arasında Deniz Lisesi ve Deniz Harp Okulu’nda eğitim almış Deniz Aslanları.
Atilla İhsan GÜLER
Aydın OKTAYKAN
Aykut Uğur TUNCA
Bayram Serdar ARDUÇ
Bülent TARIM
Cem KAÇAR
Cengiz KESOĞLU
Cengiz TOKER
Cüneyt KOŞU
Doğan ÇIRAKOĞLU
Eren Güneş KAYAN
Ergun YOLSEVER
Ertuğrul PEKER
Fatih KAYAKUZGUN
Gürkan PEKESİN
Hadi BAŞMAN
Hakan KARA
Hür AKTAŞ
Hüseyin HANÇER
İbrahim ÜNÜBOL
İsmet EREN
Kemal EGEMEN
Kenan ÇELİK
Levent ÇAM
Levent KURTOĞLU
Levent KUTLAY
Maruf BABAOĞLU
Mert YANIK
Mesut ÖZEL
Muhittin ÜNER
Nizam KAHRAMAN
Orhun KURAN
Ömer Lütfi ÖZCAN
Ömer Lütfi YILMAZ
Selçuk GÖKER
Semih BAŞMAN
Süleyman BAYRAMOĞLU
Turgut İPEK
Ümit ARTAR
Ümit METİN
Vecihi KAYIBOĞLU
Yalçın TAŞPINAR
Yavuz Vural ATİLLA
Zafer ÇALIŞKAN"
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