Deneyap Teknoloji Atölyeleri ilk mezunlarını verdi

2017 yılında 18 bin başvuru arasından seçilerek Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde 3 yıllık eğitim almaya hak kazanan 410 öğrenciden 363’ü mezun oldu.

Robotik kodlamadan, siber güvenliğe, yapay zekadan nanoteknolojiye kadar 10 farklı branşta yer alan 326 saatlik özel eğitimi 259’u ortaokul, 104’ü lise öğrencisi olmak üzere 363 Teknoloji Yıldızı tamamladı.

Milli Teknoloji Hamlesi’nde meşaleyi en önde taşıyacak gençler için çevrim içi olarak düzenlenen mezuniyet törenine Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı kurucuları, yöneticileri, eğitmenleri, gönüllüleri, mentorları, veliler ve öğrenciler katıldı.

“Güçlü ve bağımsız geleceğimizin garantisidir”

Açıklamada mezuniyet törenindeki konuşmasına yer verilen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, 2017 yılında teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, şunları söyledi:

“İlk programlarımızdan biri Türkiye’nin Teknoloji Yıldızlarını geliştirmek için oluşturduğumuz Deneyap Teknoloji Atölyeleri programıydı. İlk mezunlarımızı vermenin heyecanını yaşadığımız bugün, bu programı ilk kez başarıyla tamamlayan, bizim de vakıf gönüllülerimizle, eğitmenlerimizle, kurucularımız ve vakıf yöneticilerimizle aslında emeklerinizin somut bir şekilde sonuçlandığını gördüğümüz çok özel bir gün. Vakıf olarak tüm faaliyetlerimizi Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi nedir? Milli Teknoloji Hamlesi özgüvendir, Milli Teknoloji Hamlesi teknolojide bağımsızlık mücadelesidir. Güçlü ve bağımsız geleceğimizin garantisidir“