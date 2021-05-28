Demirtaş, HDP’li bakan için ne demiş?

Abdülkadir Selvi'nin bugünkü köşe yazısı şöyle;

HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, millet ittifakı ile ortak cumhurbaşkanlığı karşılığında HDP’ye bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık önerisini gündeme getirmiştim.

Ben yazınca HDP tekzip etti, beni özür dilemeye davet etti. Üst bir dille esip gürlediler. Ben yazdığımın arkasında durdum.

SOYLU DOĞRULADI

Sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT’deki yayında, “Fikrim yok, bilgim var. Peki kim pişiriyor bu işi, nerede pişiyor? Bilgim var diyorum değil mi? Mesele sadece bakanlık değil, başka işler de var. İki bakanlık. Yaklaşık 6-7 aydır pişiyor. Birisi başkan yardımcılığı. Direkt Kandil, buradaki iş tutanlarıyla. Öteki Kültür ve Turizm Bakanlığı” dedi.

‘BELGE VAR’ DEDİ

Soylu, TRT’de elinde belge olduğunu, yayında birlikte olduğu meslektaşlarımıza, bakanlığa gelmeleri takdirde bu işin belgesini göstereceğini söyledi.

YAZDIĞIMIN ARKASINDA DURDUM

Ben de bu kez, “Ne oldu HDP, cevap ver” diye yazdım. Çünkü yazdığım kulise güveniyordum. İçişleri Bakanı Soylu doğrulamadan önce de güveniyordum, “Bu işin belgesi var” demeden önce de.

Ondan sonra ne oldu?

DEMİRTAŞ, AHMET ŞIK’A NE DEDİ?

HDP’den milletvekili seçildikten sonra TİP’e geçen İstanbul milletvekili Ahmet Şık, Tele1’de Hakan Aksay’ın programında, cezaevinde ziyaret ettiği Demirtaş’a HDP’ye bakanlık konusunu sorduğunu açıkladı. Demirtaş şu yanıtı vermiş: “Daha önce Pervin Buldan ve Mithat Sancar geldiğinde bu konu açıldı ve espri yaptık. Ben, ‘Hadi bakalım iktidara ortak olup bakanlık da alırsınız ama size İçişleri Bakanlığı’nı vermezler’ diyerek espri yaptım.”

Demirtaş’ın saz çaldığını biliyorduk ama sıkı espri de yapıyormuş.

CİDDİ BİR PROJE

Bir defa konuşma tam aktarıldığı şekilde değil. Ama netice itibarıyla Demirtaş da doğruluyor.

HDP, peki şimdi yapacağız?

Ben Demirtaş’ı da HDP’yi de ciddiye alan ve dikkatle izleyen bir gazeteciyim. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP’nin eğiliminin etkili olacağına inanıyorum.

İşin espri kaldırır yanı yok. AK Parti’nin de dikkate alması gereken ciddi bir proje.

SANCAR VE BULDAN’IN ÇAĞRISI

Bu süreçte HDP’nin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan çok önemli bir çağrı yaptılar.

Mithat Sancar, “Bizim millet ittifakına girme talebimiz, arayışımız, beklentimiz yok. Ama cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetle diyaloğa hazırız” dedi.

Pervin Buldan ise cumhurbaşkanlığı seçimi için millet ittifakına, “Yeniden bir araya gelelim” çağrısı yaptı. “Cumhur ittifakına karşı bunu bir güç birliğine çevirebilirsek, seçimlerde de başarılı olabiliriz” diye konuştu.

İSTANBUL MODELİ

Bir model konuşuluyor. İstanbul modeli. Ekrem İmamoğlu’nun HDP’nin desteğiyle İstanbul seçimlerini kazanması. HDP, millet ittifakında yer almasın. Ancak cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp, millet ittifakının adayını desteklesin. Ama bir şartları var. Cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde söz sahibi olmak. Bir de seçimden sonra kabinede yer almak.

DURSUN ÇİÇEK VE GÜRSEL TEKİN

CHP’li Dursun Çiçek ile Gürsel Tekin ise HDP’li bakan önerisini siyasi projeye dönüştürdüler.