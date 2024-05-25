DEM Partili meclis üyesi gözaltına alındı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesinde sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

PKK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINDI

Terör örgütü propagandası, yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilenlere yönelik operasyonda, aralarında DEM Partili Lice Belediyesi meclis üyesi Fırat Demir 'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin gözaltı işlemleri devam ediyor.