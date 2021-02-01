İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova'da yürütülen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının yakalanarak tutuklandığını kaydetti.

Soylu, "DEAŞ'a Yalova'da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.