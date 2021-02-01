DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı yakalandı!
İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının Yalova'da düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova'da yürütülen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye suikastçısının yakalanarak tutuklandığını kaydetti.
Soylu, "DEAŞ'a Yalova'da önemli bir operasyon yapıldı. DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.
DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 1, 2021
DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı
ve tutuklandı!
Operasyon sona erdi
Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz 👏🇹🇷
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