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DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu Mersin'de yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü DEAŞ'a düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Yakalanan zanlının DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu olduğu belirtildi.

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Rakka bölgesinde DEAŞ içerisinde sözde mali işlerden sorumlu silahlı örgüt üyesi olarak faaliyet yürüten ve illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.

 

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