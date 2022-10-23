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DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a mensup şüphelilerin deşifre edilmesi ve olası terör eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibin ardından 8 ilçede 8 farklı adresi belirleyen ekipler, 21 Ekim'de sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda örgütle bağlantılı oldukları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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