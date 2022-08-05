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DDK Başkanı Arıncı'dan KPSS açıklaması!

DDK Başkanı Yunus Arıncı, iptal edilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili sosyal medyada ve bazı haber mecralarında Kurulun kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşıldığını ve süreci bulandırmaya çalışanlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, iptal edilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile ilgili sosyal medyada ve bazı haber mecralarında Kurulun kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşıldığını ve süreci bulandırmaya çalışanlara itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında, iptal edilen KPSS ile ilgili Kurumumuz kaynak gösterilerek bazı asılsız haberler paylaşılmaktadır. Süreci bulandırmaya çalışanlara itibar etmeyiniz. Süreci şeffaf bir şekilde sürdürmeye, kamuoyunu bizzat bilgilendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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