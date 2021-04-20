Davutoğlu'ndan şok sözler! Şaşkınlığını gizleyemedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervi ile ilgili yaptığı açıklamalar esnasında söylediği 2014 tarihinin Başbakanlık görevinde olduğu tarih olmasından dolayı kamera arkasındaki ekip, çekimi durdurdu.

Davutoğlu'nun Merkez Bankası algı konuşması olay oldu!



- "Kesmek zorundayız. '2014' dediniz, 2016'ydı efendim çünkü 2014 sizin döneminizdi."



Ahmet Davutoğlu: "2014 mü dedim?"



- "2014 dediniz efendim. Oradan geri saralım."



Ahmet Davutoğlu: "Tamam. pic.twitter.com/soZ2z9axIQ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 19, 2021

"2016 YERİNE 2014 DEDİ"

Davutoğlu, 2016 yerine 2014 dediğini anlamasının ardından şaşkınlığını gizleyemedi. Davutoğlu'nun o anları sosyal medyada gündem oldu.

Davutoğlu, "128 milyar dolar" tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Ancak bu sefer gündem olan Davutğlu'nun yaşadığı şaşkınlık oldu. Davutoğlu, Merkez Bankası'nın rezervi tartışmaları ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Sorgulamaya kaç vinçle müdahale edeceksiniz? O yüzden tekrar soruyoruz. Bu nasıl bir iletişim aklıdır ki, memleketin tüm muhalif partileri ve ekonomi uzmanları 2014 yılından bu yana şeffaf şekilde yayınlanmayan verileri ve 128 milyar dolar rezervin akıbetini haklı olarak sorarken çıkıp 'Tüm işlemler ve rakamlar şeffaf biçimde ortadadır, söylenenler iktidardır' diye açıklama yapmak..."

DAVUTOĞLU'NUN ÇEKİM EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Davutoğlu'nun 2014 yılını söylemesi üzerine ise kamera arkasındaki ekip yayını durdurdu ve Davutoğlu'nu uyardı. Sosyal medyada gündem olan diyalog şöyle:

- "Kesmek zorundayız. '2014' dediniz, 2016'ydı efendim çünkü 2014 sizin döneminizdi."

-Ahmet Davutoğlu: "2014 mü dedim?"

- "2014 dediniz efendim. Oradan geri saralım."

-Ahmet Davutoğlu: "Tamam. Tamam. Tamam"

- "Paragraf başı yapalım arkadaşlar. Af edersiniz"