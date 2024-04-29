David Cameron, Hamas'a ateşkes teklifi sunulduğunu belirtti
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Hamas'a 40 günlük ateşkes teklif edildiğini açıkladı. Cameron, teklifin İsrailli rehinelere karşılık potansiyel olarak binlerce Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını içerdiğini bildirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, esirlerin serbest bırakılması karşılığında Hamas’a 40 günlük ateşkes teklif edildiğini açıkladı.
Savaşa dair değerlendirmelerde bulundu
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda, İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
40 günlük ateşkes teklifi sunuldu
Cameron, esirlerin serbest bırakılması karşılığında Hamas’a 40 günlük ateşkes teklif edildiğini belirterek, bunun "cömert" bir teklif olduğunu söyledi.
"Umarım Hamas önlerindeki teklifi kabul eder"
Cameron, "Hamas'ın önündeki mevcut teklif potansiyel olarak binlerce Filistinli mahkumun serbest bırakılmasını içeriyor. Umarım Hamas önlerindeki teklifi kabul eder." ifadelerini kullanarak, tüm esirler serbest bırakılmadan savaşın sona ermeyeceğini sözlerine ekledi.
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