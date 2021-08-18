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Davasına baktığı iş insanıyla yemek yiyen Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı

Davasına baktığı iş insanıyla yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, HSK 2. Dairesi tarafından açığa alındı.

HSK tarafından, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında, 26 Temmuz 2021'de soruşturma başlatılarak, müfettiş görevlendirilmişti.

HSK müfettişleri konuyla ilgili ön incelemesini tamamladı. HSK İkinci Dairesi, Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nın geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanının, hakkındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

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