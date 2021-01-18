Datça açıklarında korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, deprem saat 07.23'te meydana geldi.

4,2 büyüklüğündeki deprem yerin 6,1 km derinliğinde oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.23'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 28,18 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 97,78 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.