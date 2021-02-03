Darbeci Sisi, Netanyahu’nun ziyaretini şarta bağladı
İsrailli yetkililere göre Başbakanı Netanyahu, Mısır’ın başkenti Kahire’yi ziyaret etmek istiyor, ancak Mısır’ın darbeci Devlet Başkanı Sisi, bu ziyareti Netanyahu’nun Filistin konusuna olumlu yaklaşımı ve iki devletli çözümü yeniden taahhüt etmesi şartına bağlıyor.
Axios gazetesine ve İsrail medyasına konuşan İsrailli yetkililere göre Mısır’ın darbeci Devlet Başkanı Sisi, Netanyahu’nun Kahire’yi ziyaret etmesini Filistin meselesi ile ilgili şartlara bağladı.
Yayınlanan haberde şu bilgilere yer verildi;
▪️ Mısır, Biden yönetimi ile zor bir başlangıç yaşamasından endişe ediyor ve İsrail - Filistin sorunundaki rolünü yeniden canlandırarak Beyaz Saray’a olumlu bir mesaj gönderip Biden için iyi bir ortak olduğunu göstermek istiyor.
▪️ Konuya dair bilgisi bulunan bir kaynak: “Filistin meselesi Sisi’nin pek de umrunda değil, ancak Netanyahu’nun seçim kampanyası için göstermelik bir harekete ihtiyaç duyduğunu biliyor ve buradan Mısır için diplomatik bir kazanç elde etmeye çalışıyor.”
▪️ Olası görüşme, aylardır tartışılıyor. Ziyaret bir ay önce gerçekleşecekti, ancak Mısırlı yetkililer İsrail’deki erken seçim kararı sonrası vazgeçti.
▪️ Ziyaret ertelendi ve ziyarete dair görüşmeler devam ettiğinde Mısır, İsrail’den iyi niyet göstergesi talep etti.
▪️ Mısır, Netanyahu’nun iki devletli çözümle ilgili açıklama yapmasını istedi.
▪️ Netanyahu, sağcı seçmenleri uzaklaştırmaktan endişe ettiği için bu teklifi reddetti.
▪️ İsrailli yetkililer, orta yol bulmak için görüşmelerin devam ettiğini ve bu meselenin Mısır istihbarat başkanı Kamel’in geçtiğimiz hafta Kudüs’ü ziyareti sırasında gündeme geldiğini belirtti.
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