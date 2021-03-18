Darbeci Hafter'den sürpriz Türkiye talimatı

Hafter'e bağlı sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, elinde tuttuğu limanlara gönderdiği yazıda, "Türk bayrağı taşıyan ticari gemilerin yasal prosedürler ve mevzuatlara uygun bir şekilde limanlarınıza girişlerine herhangi bir itirazımız yok" ifadeleri kullandı. 2019'da yayımlanan ilk talimatta, "Türk gemilerini hedef alın" denmişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Türk gemilerinin kendi kontrolleri altındaki Bingazi Limanı'na girişine karşı olmadıklarını açıkladı.

صور | إعلام موال لمليشيات حفتر ينشر صورا لقرارات متعلقة بالسماح برسو السفن التي تحمل علم #تركيا بميناء #بنغازي#ليبيا pic.twitter.com/muVo0Bobk9 — قناة فبراير (@FebruaryChannel) March 17, 2021

YAZI GÖNDERİLDİ

Hafter yanlısı Libya el-Hades televizyonunun Facebook hesabında yayınlanan habere göre, sözde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Bingazi kentindeki Liman ve Deniz Taşımacılığı İdaresine bir yazı gönderdi.

Yazıda, "Türk bayrağı taşıyan ticari gemilerin yasal prosedürler ve mevzuatlara uygun bir şekilde limanlarınıza girişlerine herhangi bir itirazımız yok" denildi.

DAHA ÖNCE "TÜRK GEMİLERİNİ HEDEF ALIN" EMRİ VERMİŞTİ

Haziran 2019'da Hafter, kendisine bağlı güçlere yönelik yayınladığı talimatla, Libya karasularındaki Türk gemilerinin hedef alınması ve Türk şirketleri ve karargahlarının meşru hedefler olarak görülmesi emri vermişti.

HAFTER MİLİSKERİ ATEŞKESİ ZAMAN ZAMAN İHLAL EDİYOR

Libya'da BM himayesinde 23 Ekim 2020'de ateşkes anlaşması sağlandı ve Hafter milisleri zaman zaman ateşkesi ihlal ediyor.

LİBYA'DA BM ÖNDERLİĞİNDEN SİYASİ SÜREÇ BAŞLADI

Libya'da BM öncülüğünde şubat ayı başında gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda, Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanlığı'na Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlığına Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'nin kabinesi, 10 Mart'ta Sirte'de toplanan Temsilciler Meclisinden 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.

Dibeybe başkanlığındaki Libya Ulusal Birlik Hükümeti, Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisinde dün yemin etmişti.

Dibeybe hükümetinin güvenoyu alması, Türkiye tarafından da memnuniyetle karşılanmıştı.