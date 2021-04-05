Darbe imalı bildiriye imza atan Kumcuoğlu için MHP'den ihraç kararı!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "126 Emekli Büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin Aydın Eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur." dedi.

NE OLMUŞTU?

104 emekli amiral pazar gece yarısı bir bildiri yayınladı. Söz konusu bildiride darbe imaları bulunurken, AK Parti ve MHP cephesinden çok sert tepki geldi. Bazı kesimler ise söz konusu bildirinin "ifade özgürlüğü kapsamında" hazırlandığını savundu.