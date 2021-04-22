Darbe imalı bildiri soruşturması: 6 emekli amiral adliyeye sevk edildi

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Muğla, Antalya ve Ankara'da 6 emekli amiral ile 1 emekli general ifade vermek üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne çağrılmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 emekli amiral ile 1 emekle general adliyeye sevk edildi. Emekli Amiral Işık Biren ise rahatsızlığı nedeniyle ifade vermeye gidemeyeceğini mazaret dilekçesi ile bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulmuştu.

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