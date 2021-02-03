Danimarka koronavirüs pasaportu için çalışmalara başladı

Maliye Bakan Vekili Bödskov, iş dünyasının temsilcileriyle dijital COVID-19 pasaportu hazırlamak için teknolojik altyapı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Sonuca ulaşmanın aylar sürebileceğini açıkladı.

"Yurt dışı seyahatlerinde kullanılacak teknolojik bir çözüm sunacağız"

Dijital COVID-19 pasaportunun teknolojik altyapısıyla ilgili bilgi veren Bödskov, "Önemli olan doğru teknolojik çözümü bulmak. Bu sayede kültürel ve toplumsal yaşamda, özellikle iş seyahatleri olmak üzere yurt dışı seyahatlerinde kullanılacak teknolojik bir çözüm sunacağız" dedi.

Danimarka Ticaret Odası (Dansk Erhverv) Direktörü Brian Mikkelsen, COVID-19 pasaportundan beklentilerinin yüksek olduğunu ve uzun süredir üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Mikkelsen, iş dünyasının COVID-19 pasaportunun özellikle yeme-içme sektörü, festival gibi etkinlikler ve iş seyahatleri için imkan sağlamasını umduğunu söyledi