Danimarka dini bayramı resmi tatillerden çıkardı

Danimarka Parlamentosu milletvekilleri, tasarruf etmek ve savunma harcamalarını artırmak için Store Bededag olarak bilinen Büyük Dua Günü'nün resmi tatillerden çıkarılmasını öngören yasa tasarısını oyladı.

Tatilin kaldırılmasıyla sağlanacak tasarrufun yılda yaklaşık 426 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Muhalefet milletvekilleri yasa tasarısını "aptalca", "çılgınca" ve "tamamen yanlış" olarak nitelendirdi ancak konuyla ilgili referanduma gidilmesi konusunda anlaşamadı.

Sosyalist Halk Partisi üyesi Karsten Honge, "Hükümet insanlara bir gün daha çalışmasını emrediyor." açıklamasında bulundu.

Parlamentoda, muhalefetin, sendikaların ve din adamlarının sert eleştirilerine rağmen yasa tasarısı 68'e karşı 95 oyla kabul edildi.