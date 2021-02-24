AjansHaber.com.tr Dünya “Sanki ölülerden de intikam almak istemişler"

Dağlık Karabağ’daki vahşetin tanığı yıkılan mezar taşları

1990’lı yıllarda işgal ettiği Azerbaycan’da yerleşim birimlerini yıkan Ermeni güçler, Azerbaycanlılara ait mezarlıkları da tahrip etti.

Ermeni güçlerin bölgede gerçekleştirdiği yıkımın büyüklüğü, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmasının ardından daha net ortaya çıktı.

Fuzuli, Cebrayıl, Zengilan, Gubadlı ve Ağdam illerindeki tüm yerleşim birimleri içlerindeki mezarlıklar da dahil olmak üzere talan edilip yıkılmış durumda.

Fotoğraf: AA

İşgal sonrası ilk adres mezarlıklardı

İşgal sonrası topraklarına kavuşan Azerbaycanlıların ilk koştuğu yerlerden biri mezarlıklar oldu. Mezarlıklar tahrip edilmiş halde bulunurken, birçok insan da yakınlarının mezarlarını bulamadı.

Fotoğraf: AA

İşgalden kurtarılan bölgelerdeki tüm mezarlıkların yıkık durumda olduğunu söyleyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, “Sanki ölülerden de intikam almak istemişler. Bu da vandalizmin en iğrenç şekli. Uluslararası kamuoyu Ermenistan'ın yıllardır uyguladığı bu vahşeti görmeli” dedi.

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