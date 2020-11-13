Sosyal medyada yayılan ve henüz nerede çekildiği bilinmeyen 'çürük meyvelerden meyve suyu' görüntüsü büyük tepki çekti. Görüntüyü çeken kişinin "Vallahi çekeceğim ağabey. Millet ne içtiğini görsün" dediği duyuldu.

Konya'da süt kazanında süt banyosu skandalı konuşulurken şimdi de TikTok üzerinden paylaşılan yeni bir video sosyal medyada tepki çekti. Henüz nerede çekildiği bilinmeyen görüntülerde iddiaya göre çürük, ezilmiş, hatta küflenen elmalar meyve suyu yapılacaktı.

Bu meyvelerden meyve suyu mu yapılacak?



🔹TikTok adlı sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan görüntülerde çürük, küflü ve pis meyvelerin, meyve sularında kullanılacağı iddia edildi.



🔹Görüntüler sosyal medyada büyük tepki aldı. pic.twitter.com/SB1KZuYzoP — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 13, 2020

İŞLETME SAHİBİ DE VİDEODA YER ALIYOR

Çürük meyveleri görüntüleyen kişinin de elmaların meyve suyu yapıldığını söylediği duyuluyor. Ayrıca işletme sahibi olduğu iddia edilen kişi de videoda yer alıyor.

"MİLLET NE İÇTİĞİNİ GÖRSÜN"

Görüntülerde yer alan diyalogda, kayıt altına alan kişiye arkadaki kişinin 'Onu çekme' dediği, karşılığında ise, 'Vallahi çekeceğim ağabey. Millet ne içtiğini görsün' yanıtını aldığı duyuluyor.

ZARARLARI NELER?

Çoğunlukla çürük meyvelerden yapılan meyve suları insan sağlığına zararlı bazı toksinler içerir.

Örneğin elma üzerinde bulunan küfler meyve suyuna uygulanan pastorizasyon işlemi sırasında kaybolsa da bir başka toksin olan mikotoksinler varlığını sürdürmeye devam eder.

Bu toksinin de tat alma duyuları yoluyla anlaşılması mümkün değildir. Bu nedenle çürük meyve ile meyve suyu yapımının insan sağlığına ciddi zararları olan bazı zehirli metobolitlerin ortaya çıkmasına neden olduğu belirtiliyor.