Cüneyt Özdemir'den Ekrem İmamoğlu'na trafik isyanı: "Hadi abi çözün şu trafiği"

Gazeteci Cüneyt Özdemir, bugünkü YouTube yayınında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaretten para cezası almasını değerlendirdi. Hapis cezası istenen İmamoğlu'nun hapse atılmadığına göre İstanbul trafiğine el atması gerektiğini söyleyen Özdemir, "Ne olacak? Bir plan, proje var mı? Çıkıyoruz trafiğe saatlerce oturuyoruz. Buna çözümü kim üretecek? Umarım Ekrem Bey'den bir tane güzel haber duyarız." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 7'nci duruşmasında karar çıktı. İBB Başkanı İmamoğlu'na 354 gün boyunca 20 TL para cezası verildi. İmamoğlu'nun ödeyeceği ceza miktarı 7.080 TL olarak belirlendi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, son günlerde adeta durma noktasına gelen İstanbul trafiği için CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na seslendi



🔹"Umarım Ekrem Bey'den bir tane güzel haber duyarız. Zaten belediye başkanını Andımız'ı tartışalım diye seçmiyoruz.Hadi abi bir çözün şu trafiği" dedi pic.twitter.com/ay8iGhBmet — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 17, 2021

Konuyu YouTube yayınında değerlendiren gazeteci Cüneyt Özdemir, "Neyse ki İmamoğlu cezaevine girmedi o zaman İstanbul trafiğine el atabilir diye umuyorum." dedi.

"TRAFİK KİLİT NOKTASINA GELMİŞ DURUMDA"

Özdemir, "İstanbul trafiği İmamoğlu'ndan önce iyiydi, şimdi kötü değil. İstanbul trafiği dediğimiz şey pandemiden önce yine katlanılabilir bir şeydi. Pandemiden sonra insanlar doğal olarak imkanları varsa araba alıp ya da normal şartlarda daha az kullandıkları arabaları pandemide daha çok kullanmaya başladıkları için kilit noktasına gelmiş durumda." ifadesini kullandı.

"BİR PLAN, PROJE VAR MI?"

Bunun İmamoğlu'nun suçu olmadığına vurgu yapan Özdemir "Fakat belediye başkanlığı koltuğuna oturan İmamoğlu olduğuna göre konuya el atması gereken kişi de o. Ne olacak? Bir plan, proje var mı? Çıkıyoruz trafiğe saatlerce oturuyoruz. Buna çözümü kim üretecek... Umarım Ekrem Bey'den bir tane güzel haber duyarız. Zaten belediye başkanını Andımız'ı tartışalım diye seçmiyoruz. Hadi abi bir çözün şu trafiği." diye konuştu.