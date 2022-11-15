Cumhuriyeti demokrasi ile tahkim ettik

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının2023 yılı bütçesini sunan Bozdağ ‘’Adalet, devleti ve milleti ayakta tutan, koruyan en büyük güçtür. Hakkı ve adaleti ayakta tutmak, adalet terazisinin doğru tartmasını sağlamak, herkesin hak ve hürriyetini korumak, herkese hakkını vermek, adil bir hukuk düzeni kurmak ve bu düzeni adil işletmek Devletin vazgeçilemez, devredilemez, ihmal edilemez ve tehir edilemez asli görevidir. Son yirmi yılda adalet hizmetleriyle ilgili çalışmalarımız bu anlayışla yürütülmüş ve sorunların çözümü yolunda köklü adımlar atılmıştır’’ dedi.

İstanbul’da meydana gelen ve 6 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan saldırıyı kınayan Bekir Bozdağ suçluların kısa sürede yakalanıp adalete teslim edildiğini söyledi.

AK parti hükümetleri döneminde; demokrasinin standartlarının yükseltilmesi, hukuk devletinin tahkim edilmesi, yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının güçlendirilmesi ve hak arama yollarının artırılması başta olmak üzere pek çok konuda tarihi ve reform niteliğindeki adım attıklarına anlatan Bozdağ özetle şunları söyledi:

Temel hak ve hürriyetleri güçlendirdik

Kadınlar için pozitif ayrımcılık ilkesini benimsedik. Ayrıca çocuklar, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile gaziler için de pozitif ayrımcılık getirdik. Herkese kişisel verilerinin korunmasını istemeyi ilk defa anayasal bir hak olarak düzenledik. Memurlar ve diğer kamu görevlilerine toplu sözleşme yapma hakkı verdik.

Cumhuriyetimizin hukuk devleti vasfını tahkim ettik

Temel hak ve hürriyetlerle ilgili değişiklikler yanında yaptığımız diğer önemli reformlarla da Cumhuriyetimizin hukuk devleti vasfını güçlendirdik. Yargı yetkisini Türk Milleti adına kullanan bağımsız mahkemelerin, aynı zamanda tarafsız mahkemeler olduğu Anayasa’da açıkça ifade edilerek yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı daha da tahkim edildi. Yargının denetim yetkisinin sadece idari eylem veya işlemin hukuka uygunluğu ile sınırlı olduğunu, yargı yetkisinin hiçbir surette yerindelik denetimi biçiminde kullanılamayacağını Anayasa’da ayrıca ve açıkça vurgulayarak, yargı aktivizminin önüne geçtik. Devlet Güvenlik Mahkemelerini ve Özel Yetkili Mahkemeleri kaldırdık.

Askeri mahkemeleri, Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ni kaldırarak, yargıdaki sivil ve askeri yargı ayrımını sonlandırdık ve ülkemizde yargı birliğini sağladık. Bilinen Türk tarihinde Devletin başı olan Cumhurbaşkanını doğrudan seçme hakkını ilk defa Türk Milletine verdik 550 (beş yüz elli) olan milletvekili sayısını 600 (altı yüz)’e çıkararak, milletimizin Meclisimizdeki temsilini güçlendirdik. Bir siyasi partinin kapatılmasına sebebiyet veren milletvekilinin, milletvekilliğinin mahkeme kararıyla düşürülmesini kaldırdık. Parlamenter Hükümet Sisteminden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtik.

Hak aramanın önündeki engelleri kaldırdık

Cumhurbaşkanının resmen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil yargı mercilerine başvuru yasağını/engelini kaldırdık. Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemlere karşı Anayasa ile kapatılmış olan yargı yolunu açtık. Herkese kişisel verilerinin korunmasını isteme hakkı verdik. Kişisel verilerin etkin bir biçimde korunması için Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nu çıkardık ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu kurduk. Herkese bilgi edinme hakkı verdik.

İşkence suçlarında; zamanaşımını, cezaların para cezasına çevrilmesini ve ertelenmesini ve soruşturma için gerekli olan mülki idare amirinin iznini kaldırdık.

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Tanık Koruma Kanunu, Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu, Kabahatler Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu gibi kanunları yürürlüğe koyduk. Adli Sicil Bilişim Sistemi üzerinden doğrudan adli sicil ve arşiv kaydı alma imkânı getirdik. Adli süreçlerde SEGBİS ve e-Duruşma uygulamalarını başlattık.

Yeni Anayasa

Herkesin ve her kesimin kendini hür hissettiği ve katkı verdiği demokratik bir ortamda Yeni Anayasa yapmak, bizim değişmez ve değiştirilemez gündemimizdir; vazgeçilmez hedefimizdir.

Türkiye’de, Yeni Anayasa’yı parti programına ve seçim beyannamesine koymayan parti neredeyse yoktur. Bu gerçekliğe rağmen bugüne kadar Türkiye’de, maalesef Yeni Anayasa yapılamamıştır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ve diğer bir anlatımla Türkiye yüzyılına, Yeni Anayasa ile başlamak ülkemizi ve milletimizi daha da güçlendirecektir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı olarak inşa edebilmemiz için, yeni ve sivil bir anayasaya olan ihtiyacımız tartışmasızdır. Adalet Bakanlığı olarak Yeni Anayasa çalışmalarına azâmi katkı vermeye devam edeceğiz.

İnfaz aşaması, ceza adaleti sisteminin en önemli parçalarından biridir. Ceza infaz kurumlarına ilişkin faaliyetlerimizi, tutuklu ve hükümlülerin devlete emanet olduğu düşüncesiyle hassasiyet içerisinde sürdürüyoruz.

Sami GÖKÇE - Ajans Haber