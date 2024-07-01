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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor!

Kabine toplantısının, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2 Temmuz Salı günü yapılması bekleniyor. Kritik zirvede emekli ve memur zammının ana gündem maddesi olması bekleniyor.

Temmuz ayının ilk toplantısı, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak.

Yeni yargı paketi ve maaş zammı gündemde olacak

Kabine toplantısında, yeni yargı paketinden emekli ve memur zamlarına kadar birçok konu ele alınacak.

Diğer yandan Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomideki son durum ele alınacak.

Terörle mücadele ana gündem maddesi

Terörle mücadele operasyonları da gündemde olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlar değerlendirilecek.

Eğitimcilere yönelik şiddetin engellenmesi için yasal zeminin güçlendirilmesi çalışmaları da gündemde olacak.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıların sona ermesi, ateşkesin sağlanmasına yönelik adımlar ele alınacak.

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