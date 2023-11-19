Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Ekim’deki son kabine toplantısı sonrasında Kazakistan, Özbekistan ve Suudi Arabistan’ın ardından son olarak Almanya’yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretleri sırasında İsrail zulmünü dünya gündemine taşıdı.

Kabine yarın toplanacak

Kabine yeniden toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, yarın Beştepe’de bir araya gelecek. Toplantıda Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve atılması gereken adımlar görüşülecek.

Kabine toplantısında ayrıca ekonomik gelişmeler ve terör ile mücadele de ele alınacak.