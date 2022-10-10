Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanacak

Toplantının ana gündemi ekonomi

Ekonomideki gelişmeler ve Türkiye'nin yoğun temaslarla geçen diplomasi ayı. Kabinenin en önemli gündem başlığı ekonomi. Meclis açılınca atılacak yeni adımlar ile enflasyon ile mücadelede hayata geçen uygulamaların etkisi, kira ve ev fiyatlarının düşürülmesi için atılan ve atılması muhtemel adımlar da değerlendirilecek.

Kabinede dış gündem

Yunanistan'ın son aylarda Türk jetlerini tacizleri, Atina'dan gelen provokatif adımlar ile Yunanistan'ın adaları silahlandırma adımı da toplantının önemli başlıklarından. Ekim ayının ilk haftası toplanacak Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne Erdoğan da katılacak. Erdoğan'ın burada Yunanistan lideri Miçotakis ile bir görüşme yapıp yapmayacağı henüz netleşmezken, toplantıda Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm hatlarıyla değerlendirilecek.