AjansHaber.com.tr Gündem Altun'dan 'ABD ile ticari ilişkiler' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 'ABD ile ticari ilişkiler' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD ile 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefimizi önemsiyor, bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabında yayımlanan infografik videolu mesajı paylaşarak şunları kaydetti:

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Muhatabı belge paylaştı
İBB'nin BELTUR skandalı belgelendi!
Köylüler füze sanıp ihbarda bulunmuştu
Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı, İBB sahiplendi
Kalfa Adem ihale ağasını dönüştü
"Kanada'nın Türkiye kararı bizi güçlendirecek"
Diyanet'e 5 bin personel alınacak!