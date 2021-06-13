Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun Libya ziyaretini değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Libya ziyaretini değerlendirdi.

Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Dışişleri Bakanımızın başkanlığındaki bir heyetle, son gelişmeleri değerlendirmek üzere geldiğimiz Libya'dan ayrılıyoruz. Bugün Libya'nın birliği, barış ve huzuru için kayda değer görüşmeler yaptık" ifadelerini kullandı.

Bugün burada ayrıca İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Ammar El-Lafi ile de bir araya geldik.



Kendisiyle medya iletişim alanındaki iş birliğimizi derinleştirmeye yönelik baş başa verimli bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/uy0PIBqRVN — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 12, 2021

Libya'da İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Ammar El-Lafi ile de bir araya geldiklerini söyleyen Altun, "Kendisiyle medya iletişim alanındaki iş birliğimizi derinleştirmeye yönelik baş başa verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bölgesinde etkin, muteber ve güçlü bir aktör olarak varlık göstermeye, bölgesel ve küresel barış ve huzura katkı sunmaya devam edecektir" dedi.