İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nin İstanbul etabı için geri sayım başladı.



İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen yarış, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkıları, İstanbul Valiliğinin de iş birliğiyle 28-30 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

İstanbul'da 3 parkur 3 kupa



Türkiye Yelken Federasyonunun 2022 faaliyet takviminde yer alan organizasyonun İstanbul bölümünde ilk olarak 28 Ekim'de Caddebostan-Adalar parkurunda Barbaros Hayreddin Paşa Kupası, 29 Ekim'de İstanbul Boğazı parkurunda Cumhuriyet Kupası ve 30 Ekim'de de Moda-Adalar parkurunda Mavi Vatan Kupası yarışları düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyetinin 99. kuruluş yıl dönümüne denk gelen 29 Ekim Cumartesi günü, İstanbul Boğazı parkurunda düzenlenecek yarış, Dolmabahçe önlerinde, Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşuyla başlayacak.

Yat yarışlarının iki etabının sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak. Yarışın İstanbul etabı, 30 Ekim'de Tersane İstanbul'da düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.



Yemlihaoğlu: "Uluslararası katılım giderek artıyor"



Organizasyonla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yarışların ilk etabının 25-27 Mayıs tarihlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlendiğini hatırlatarak, "Marmaris etabını Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İsviçre, Hollanda, Portekiz, İtalya, Slovenya, Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan, Belarus, Litvanya ve İngiltere'den 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirdik. Her yıl ivme giderek yükseliyor ve uluslararası katılım giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul etabına ise 23 ülkeden yüzlerce sporcunun katılacağına ve yarışların ülkenin tanıtımına büyük katkı sağladığına dikkati çeken Yemlihaoğlu, "İstanbul 3. Uluslararası Yat Yarışları, dünyada eşi benzeri olmayan bir lokasyonda gerçekleşecek. Bir tarafınız Asya, bir tarafınız Avrupa. Böyle bir lokasyonda yarış düzenlemek heyecan verici. İstanbul'un binlerce yıllık tarihiyle, dinlerin, kültürlerin buluştuğu bir noktada uluslararası katılımlı bir organizasyon düzenlemenin eşsiz bir değeri olacağına inanıyoruz. Bu organizasyonun tüm yat dünyasında ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.