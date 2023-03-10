Cumhurbaşkanı seçim kararı imzaladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı imzaladı. Erdoğan, kararı imzalamasının ardından şu açıklamaları yaptı:

"Yarınki Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın ardından, YSK iki aylık seçim takvimini başlatacaktır.

Seçimlerin yenilenmesi kararımızın ülkemize, milletimize ve siyasi partilerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

Seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olarak güncellenmesi kararımızı çok önceden, yılbaşından hemen önce kamuoyuyla paylaşmıştık.

Bu tarihin milletimiz nezdinde hüsnü kabul gördüğünü görüyoruz ancak 6 Şubat'ta yaşanan art arda iki deprem seçim tarihiyle ilgili tartışmaları gündemimizden çıkardı. 11 ilimizde yaşayan 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen depremde 47 binin üzerinde insanımız vefat ederken, 115 binden fazla insanımız yaralandı."

Amacımız bir yıl içinde 244 bin konut ve 75 bin köy evinden oluşan 319 bin haneyi tamamlayarak, hemen hak sahiplerine teslim etmektir.

Deprem konutlarını Etap etap tamamlayarak 3,5 milyon insanımıza yeni, güvenli, huzurlu hayat alanları oluşturana kadar çalışmakta kararlıyız.

Deprem etkilerinin üstesinden gelerek, bölgeyi, ülkemizi normalleştirmenin yolu, güçlü siyasi iradece alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyor."

Ülkenin bir bölümü can kayıplarıyla feryat ederken bir kesimin siyasi hesapları uğruna sergilediği aymazlığın faturasını milletin sırtına yükleyemeyiz.

Türkiye’nin ne vakit kaybına ne dikkat dağınıklığına ne de enerjisini gereksiz yere harcamaya tahammülü vardır.

Seçim sürecinde bizim gündemimiz yine depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması olacaktır."

Hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz, müziksiz bir kampanya olacak, ikili görüşmeler suretiyle bu kampanyamızı sürdüreceğiz."

Süreç nasıl işleyecek?

Kararın aynı gün mükerrer ya da 11 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanması planlanıyor.

Resmi Gazete'de yayınlacak olan karar sonrası YSK, 11 Mart Cumartesi günü toplanıp seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kararı alındığını kamuoyuna açıklama yapması gerekmektedir.

YSK, seçim takviminin başlangıç tarihini açıklayacak. Bu tarihin 16 veya 18 Mart olarak belirlenmesi bekleniyor.

Milletvekili aday listelerinin 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilmesi istenecek. Bu tarih seçim takviminin başlangıç tarihine göre değişebilecek.

Seçimin ikinci tura kalması halinde tarih 28 Mayıs olacak.