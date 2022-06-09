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Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ağrı'nın Patnos ilçesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi hakkındaki 17 Ekim 2016 tarihli Bakanlar Kurulu kararı yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu karar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 73. maddesi gereğince verildi.

 

 

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