Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımı sayesinde Türkiye'ye güven tam

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bölgedeki ekonomik kalkınma ve istikrara katkı sağladığını söyledi.

Dzaferovic, Bosna Hersek'te temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Akar'ın ziyaretinde Türkiye'nin Bosna Hersek'in gerçek dostu olduğunu ve ülkedeki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini bir kez daha teyit ettiklerini vurgulayan Dzaferovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde Türkiye'nin bölgedeki ekonomik kalkınma ve istikrara katkıda bulunduğunu ifade etti.

Dzaferovic, "Türkiye, Bosna Hersek'in gerçek dostudur. Bosna Hersek'teki olayları çok yakından takip etmektedir. Bunu, Bakan Akar ile görüşmemizde bir kez daha teyit etmiş olduk." diye konuştu.

Türkiye'nin, 26 yıllık Dayton Anlaşması'nı desteklediğini de dile getiren Dzaferovic, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Bosna Hersek'in egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve devlet kurumlarını tavizsiz şekilde desteklemektedir. Barışı Uygulama Konseyi'nin bir üyesi olarak Türkiye, Bosna Hersek'in AB ve NATO yolunu da destekliyor." ifadelerini kullandı.

Sefik Dzaferovic, Türkiye ile Bosna Hersek arasında imzalanan Askeri Mali İşbirliğinin, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri için çok önemli olduğuna işaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımı sayesinde Türkiye'nin, Bosna Hersek'te herkesin güvenini kazandığını söyledi.

Dzaferovic, "Türkiye'nin Bosna Hersek'te 'iş birliği ve ortak çıkarlar' noktasındaki tavrı, ülkedeki tüm milletlerin huzur içerisinde yaşaması üzerine kuruludur." dedi.