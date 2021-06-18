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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ve Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise ile ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun ardından katılımcı devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmelere geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç ile bir araya geldi. 

Erdoğan, daha sonra Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile görüştü. 

İki liderin görüşmesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, ardından Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ve Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'yi kabul etti.

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