Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 67. yaşı, Twitter'da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" ve #CumhurunReisi67Yaşında etiketleriyle kutlandı. Kısa sürede binlerce mesajın atıldığı taglar, Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için sosyal medyada binlerce kutlama mesajı paylaşıldı.
26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 67 yaşına girdi. Twitter'da "İyikiDoğdunMilletinAdamı" ile "#CumhurunReisi67Yaşında" etiketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü kutlandı.
İyi ki doğdun, millete hizmet yolunda nice yaşlara. #İyikiDoğdunMilletinAdamı pic.twitter.com/scwramVlSr— AK Parti (@Akparti) February 25, 2021
Erdoğan'ın doğum günü kısa sürede paylaşılan binlerce mesajla Twitter'da Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer aldı.
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