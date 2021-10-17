Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika ziyareti bugün başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 ülkeyi kapsayan ve 4 gün sürecek Afrika ziyareti bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Angola, Togo ve Nijerya'yı ziyaret edecek. Amaç Afrika ülkeleri ile ilişkilerin daha da geliştirilmesi.

Diplomatik misyon sayısı arttı, üst düzey ziyaretler hızlandı, ticaret hacmi katlanarak büyüdü.

Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile ilişkileri son yıllarda ivme kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar Afrika'da 30'un üzerinde ülkeyi ziyaret etti.

Afrika'daki büyükelçilik sayısı 18 yılda 43'e yükseldi

2015-2020 yılları arasında karşılıklı yapılan üst düzey ziyaretlerin sayısı 500'ü aştı.

Türkiye-Afrika arasında yapılan üst düzey ziyaretlerin artması diplomatik ilişkilerin de gelişmesini sağladı. 2002 yılında Afrika'da 12 olan büyükelçilik sayısı 43'e yükseldi. Ankara'da bulunan Afrika büyükelçiliklerinin sayısı da 2008'den bu yana 10'dan 37'ye çıktı.